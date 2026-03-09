Alanya\'da Apartman Yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi'ndeki bir binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.