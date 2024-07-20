Alanya'da Aranan 4 Hükümlü Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmada, çeşitli suçlardan hakkında 34 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 24 bin lira adli para cezası bulunan H.K, 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A, 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. ve 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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