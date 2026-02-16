Alanya'da Azerbaycanlı Adam Fenalaştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan Azerbaycan uyruklu kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Şahin Jafarov (67) oturduğu evin mutfak bölümünde fenalaştı. Ailesi tarafından çağırılan sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Jafarov, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jafarov'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
