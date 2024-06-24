Alanya'da Bayram Tatili Denetimlerinde 8 Milyon Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Alanya'da Bayram Tatili Denetimlerinde 8 Milyon Lira Cezai İşlem Uygulandı

Alanya\'da Bayram Tatili Denetimlerinde 8 Milyon Lira Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 9 günlük bayram tatili boyunca polis, jandarma ve sahil güvenlik sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde, 8 milyon 77 bin lira cezai işlem uygulandı. Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 24 bin 46 araç ve 58 plaj işletmesi denetlendi, 24 bin 157 kişinin Genel Bilgi Taraması sorgusu gerçekleştirildi. Trafik ve güvenlik denetimleri kapsamında 2 bin 904 sürücüye cezai işlem işlem uygulandı, 187 araç trafikten men edildi ve toplamda 8 milyon 77 bin 902 lira para cezası yazıldı.

24.06.2024 18:47
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, 9 günlük bayram tatili boyunca polis, jandarma ve sahil güvenlik sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde, 8 milyon 77 bin lira cezai işlem uygulandı.

Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 24 bin 46 araç ve 58 plaj işletmesi denetlendi, 24 bin 157 kişinin Genel Bilgi Taraması sorgusu gerçekleştirildi.

Trafik ve güvenlik denetimleri kapsamında 2 bin 904 sürücüye cezai işlem işlem uygulandı, 187 araç trafikten men edildi ve toplamda 8 milyon 77 bin 902 lira para cezası yazıldı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Jandarma, Antalya, trafik, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Bayram Tatili Denetimlerinde 8 Milyon Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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