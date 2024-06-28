Alanya'da bıçaklı kavgada 1 ölü, 2 yaralı: Baba ve oğul tutuklandı, anne serbest bırakıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı, anne serbest bırakıldı.
Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi'nde dün aynı binada oturan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan baba H.P. anne S.P. ve oğulları H.P'nin, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Alanya Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden anne S.P. girişte çekim yapan gazetecilere, "Belediyemiz gurur duysun yaptığıyla" diye konuştu.
Zanlılardan baba ve oğul çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutukladı, anne savcılıkça serbest kaldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde dün, Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi'nde iki grup arasında gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Taşer (42) ölmüş, kardeşi Hüseyin Taşer (32) ve Abdullah Solmaz (41) yaralanmıştı. Baba, anne ve oğulları gözaltına alınmıştı.
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