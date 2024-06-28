Alanya'da bıçaklı kavgada 1 ölü, 2 yaralı: Baba ve oğul tutuklandı, anne serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da bıçaklı kavgada 1 ölü, 2 yaralı: Baba ve oğul tutuklandı, anne serbest bırakıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olaya karışan baba ve oğlu tutuklanırken, anne serbest bırakıldı.

28.06.2024 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı, anne serbest bırakıldı.

Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi'nde dün aynı binada oturan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan baba H.P. anne S.P. ve oğulları H.P'nin, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Alanya Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden anne S.P. girişte çekim yapan gazetecilere, "Belediyemiz gurur duysun yaptığıyla" diye konuştu.

Zanlılardan baba ve oğul çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutukladı, anne savcılıkça serbest kaldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün, Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi'nde iki grup arasında gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Taşer (42) ölmüş, kardeşi Hüseyin Taşer (32) ve Abdullah Solmaz (41) yaralanmıştı. Baba, anne ve oğulları gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Baba, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da bıçaklı kavgada 1 ölü, 2 yaralı: Baba ve oğul tutuklandı, anne serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:48:58. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya'da bıçaklı kavgada 1 ölü, 2 yaralı: Baba ve oğul tutuklandı, anne serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement