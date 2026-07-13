Alanya'da Boğulma Olayı: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren Erdem Ateş (8), hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kargıcak Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Erdem Ateş, havuzda boğulma tehlikesi geçirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Ateş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Erdem Ateş, kurtarılamadı. Olaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından otelin güvenlik müdürü ve cankurtaranı gözaltına alındı.