Alanya'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Okurcalar Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan M.R.Ç. (4), girdiği yetişkin havuzunda bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredekiler tarafından havuzdan çıkarılan çocuk için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.R.Ç'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.