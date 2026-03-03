Alanya'da Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışması - Son Dakika
Alanya'da Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışması

Alanya'da Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışması
03.03.2026 15:58
Antalya'nın Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde grup yollarında tuzlama ve yol bakımı yapıldı.

Antalya'nın Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinin yüksek kesimlerindeki grup yollarında buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler göçük nedeniyle bozulan yollarda çalışmalarını sürdürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının Alanya ekipleri mahalle yollarında güvenli ulaşım için çalışma yürüttü.???????

Alanya Taşatan yolunda iş makineleriyle çalışma yürüten ekipler, göçük meydana gelen noktalarda taş ve toprak dolgusu yaptı.

Ekipler, buzlanmanın etkili olduğu Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinin yüksek kesimlerindeki grup yollarında tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Yeniköy ve Köprülü grup yolunda da tuzlama yapıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Gündoğmuş, Antalya, Alanya, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışması - Son Dakika

SON DAKİKA: Alanya'da Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışması - Son Dakika
