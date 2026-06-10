ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çaya düşen Elisa K.'nin (16) cansız bedeni bulundu.
İlçenin Okurcalar Mahallesi'nde D-400 kara yolu üzerindeki Alara Çayı Köprüsü'nden dün gece Elisa K.'nin çaya düştüğünün bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik dalgıç ekibi, SAK timleri, AFAD, jandarma asayiş timi ve JASAT ekiplerinin katılımıyla Alara Çayı'nın denize bağlandığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu bugün sabah saatlerinde Elisa K.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Elisa K.'nin cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Çaya Düşen Genç Kızın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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