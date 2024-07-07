Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gedevet Yaylası Çıkrık mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın 3 hizmet aracı, 2 arazöz, bir ilk müdahale aracı ile 30 yangın işçisi, mükellef ve teknik elemanın müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında 300 metrekare ormanlık alan zarar gördü.