Alanya'da Denetimler Sıkılaştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da Denetimler Sıkılaştırılıyor

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya Valisi tarafından verilen denetimlerin sıkılaştırılması talimatına uyacaklarını açıkladı. Tüm işletmeleri, gerekli önlemleri alarak kurallara uymaya davet etti.

29.01.2025 10:59  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından verilen denetimlerin sıkılaştırılması talimatını eksiksiz şekilde uygulayacaklarını belirterek, "Tüm işletmelerimizi denetimler başlamadan önce gerekli önlemleri almaya, eksikliklerini gidermeye ve kurallara tam uyum sağlamaya davet ediyorum" dedi.

Başkan Özçelik, Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısından çıkan kamu kurumlarında denetimlerin sıkılaştırılması talimatının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Antalya Valimiz Sayın Hulusi Şahin Başkanlığında 28 Ocak Salı günü Antalya'da gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, 2024/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi okunarak, tüm kamu kurumlarına kendi alanlarıyla ilgili denetimlerin sıkılaştırılması talimatı verilmiştir. Bu kapsamda özellikle konaklama tesisleri, yeme-içme işletmeleri ve turizm sektöründeki tüm işletmelerin yangın güvenliği, hijyen, iş sağlığı ve yasal yükümlülükler açısından eksiksiz olması gerektiği vurgulanmıştır. Biz, Mart 2024 yerel seçimleriyle göreve gelen yönetim olarak, Alanya'nın düzenli, güvenli ve sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olması için ilk günden bu yana işletmelerin kurallara uygun şekilde faaliyet göstermesi gerektiğini vurguluyor ve bu doğrultuda yoğun denetimler gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar hem yapılaşma hem de işletmelerin faaliyetleri konusunda ciddi adımlar attık. Ancak Sayın Valimizin son talimatıyla birlikte bu denetimler artık tüm kamu kurumları tarafından daha da sıkı bir şekilde yürütülecektir.

Geçtiğimiz hafta yaşanan ve büyük üzüntü duyduğumuz Bolu Kartalkaya'daki otel yangını, denetimlerin neden bu kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. İşletmelerimizin bu denetimler sırasında mağdur olmaması ve cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için eksiklerini hızla gidermesi, gerekli önlemleri alması ve yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır. Alanya Belediyesi olarak, bu sürecin yalnızca ceza uygulaması değil, işletmelerin bilinçlendirilerek gerekli önlemleri almalarına yardımcı olma süreci olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Bu doğrultuda; yangın güvenliği tedbirlerinin eksiksiz olması, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması, hijyen standartlarının tam olarak sağlanması, işletmelerin ruhsat, sigorta ve diğer yasal belgelerinin tamamlanması gerekmektedir. Tüm kurumlarca yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde sıkılaştırılacağını ve kamu kurumlarının bu süreci titizlikle yürüteceğini hatırlatmak isteriz. İşletmelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için şimdiden tüm eksiklerini gidermeleri, bu süreci bir fırsat olarak görmeleri ve 2025 turizm sezonuna tam anlamıyla hazır hale gelmeleri gerekmektedir. Alanya Belediyesi olarak, bu sürecin doğru yönetilmesi adına üzerimize düşeni yapacağız. İşletmelerimizi bilgilendirmeye, rehberlik etmeye ve gerekli düzenlemeleri tamamlamaları için destek vermeye devam edeceğiz. Hep birlikte Alanya'nın güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir bir turizm kenti olarak geleceğini sağlam temellere oturtmalıyız. Tüm işletmelerimizi denetimler başlamadan önce gerekli önlemleri almaya, eksikliklerini gidermeye ve kurallara tam uyum sağlamaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

Osman Tarık Özçelik, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Antalya, Ekonomi, Güncel, Alanya, Turizm, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Denetimler Sıkılaştırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:06:22. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya'da Denetimler Sıkılaştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.