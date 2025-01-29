Alanya'da Denetimler Sıkılaştırılıyor

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(ANTALYA) - Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından verilen denetimlerin sıkılaştırılması talimatını eksiksiz şekilde uygulayacaklarını belirterek, "Tüm işletmelerimizi denetimler başlamadan önce gerekli önlemleri almaya, eksikliklerini gidermeye ve kurallara tam uyum sağlamaya davet ediyorum" dedi.

Başkan Özçelik, Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısından çıkan kamu kurumlarında denetimlerin sıkılaştırılması talimatının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Antalya Valimiz Sayın Hulusi Şahin Başkanlığında 28 Ocak Salı günü Antalya'da gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, 2024/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi okunarak, tüm kamu kurumlarına kendi alanlarıyla ilgili denetimlerin sıkılaştırılması talimatı verilmiştir. Bu kapsamda özellikle konaklama tesisleri, yeme-içme işletmeleri ve turizm sektöründeki tüm işletmelerin yangın güvenliği, hijyen, iş sağlığı ve yasal yükümlülükler açısından eksiksiz olması gerektiği vurgulanmıştır. Biz, Mart 2024 yerel seçimleriyle göreve gelen yönetim olarak, Alanya'nın düzenli, güvenli ve sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olması için ilk günden bu yana işletmelerin kurallara uygun şekilde faaliyet göstermesi gerektiğini vurguluyor ve bu doğrultuda yoğun denetimler gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar hem yapılaşma hem de işletmelerin faaliyetleri konusunda ciddi adımlar attık. Ancak Sayın Valimizin son talimatıyla birlikte bu denetimler artık tüm kamu kurumları tarafından daha da sıkı bir şekilde yürütülecektir.

Geçtiğimiz hafta yaşanan ve büyük üzüntü duyduğumuz Bolu Kartalkaya'daki otel yangını, denetimlerin neden bu kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. İşletmelerimizin bu denetimler sırasında mağdur olmaması ve cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için eksiklerini hızla gidermesi, gerekli önlemleri alması ve yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır. Alanya Belediyesi olarak, bu sürecin yalnızca ceza uygulaması değil, işletmelerin bilinçlendirilerek gerekli önlemleri almalarına yardımcı olma süreci olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Bu doğrultuda; yangın güvenliği tedbirlerinin eksiksiz olması, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması, hijyen standartlarının tam olarak sağlanması, işletmelerin ruhsat, sigorta ve diğer yasal belgelerinin tamamlanması gerekmektedir. Tüm kurumlarca yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde sıkılaştırılacağını ve kamu kurumlarının bu süreci titizlikle yürüteceğini hatırlatmak isteriz. İşletmelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için şimdiden tüm eksiklerini gidermeleri, bu süreci bir fırsat olarak görmeleri ve 2025 turizm sezonuna tam anlamıyla hazır hale gelmeleri gerekmektedir. Alanya Belediyesi olarak, bu sürecin doğru yönetilmesi adına üzerimize düşeni yapacağız. İşletmelerimizi bilgilendirmeye, rehberlik etmeye ve gerekli düzenlemeleri tamamlamaları için destek vermeye devam edeceğiz. Hep birlikte Alanya'nın güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir bir turizm kenti olarak geleceğini sağlam temellere oturtmalıyız. Tüm işletmelerimizi denetimler başlamadan önce gerekli önlemleri almaya, eksikliklerini gidermeye ve kurallara tam uyum sağlamaya davet ediyorum."