Alanya'da Denizde Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alanya'da yaşayan Hüseyin Tutar (79), Güllerpınarı Mahallesi'ndeki Keykubat Plajı'nda denize girdi.
Bir süre sonra denizde çırpınan Tutar, cankurtaran ve sahildekiler tarafından sudan çıkarıldı.
Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Tutar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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