Alanya'da Engelli Bireyler İçin Deprem Hazırlığı Semineri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da Engelli Bireyler İçin Deprem Hazırlığı Semineri Düzenlendi

Geniş Video İzle

Alanya Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen seminerde, engelli bireyler ve ailelerine yönelik deprem hazırlığı eğitimi verildi. Katılımcılara afet anında yapılması gerekenler ve özel zorluklarla başa çıkma yöntemleri anlatıldı.

13.02.2025 14:58  Güncelleme: 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Alanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı iş birliğinde deprem hazırlığına yönelik seminer düzenledi.

Alanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı iş birliğinde deprem semineri düzenledi. Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen seminer, engelli bireyler, yakınları ve belediye personeline yönelik olarak gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde, deprem anında yapılması gereken temel hareketler, güvenli alanlar oluşturma, acil durum planlarının önemi ve afet sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca seminerde engelli bireylerin afet durumlarında karşılaşabileceği özel zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkabilmek için alınabilecek önlemler de ele alındı.

"Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak, hepimizin sorumluluğudur"

Seminerin açılışında konuşan Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Münir Altıoğlu, "Deprem ve benzeri afetler toplumda engelli birey sayısında önemli bir artışa neden olmaktadır. Yaşadığımız son büyük deprem olan 6 Şubat 2023 ve artçıları, 50 binin üzerinde can kaybına neden olmuşken binlerce vatandaşımız uzuv kaybı yaşamış ve hayatının geri kalanını engelli olarak yaşamak zorunda kalmıştır. Bugün burada toplumun her bireyinin, özellikle engelli bireylerin afetlere karşı daha bilinçli hale gelmesini sağlamak amacıyla toplandık. Deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak, hepimizin sorumluluğudur. Alanya Belediyesi olarak vatandaşlarımızın güvenliğini her zaman ön planda tutuyoruz. Bu seminer başta engelli vatandaşlarımız olmak Alanya'da yaşayan herkesin afetlere karşı daha bilinçli olmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olmuştur. Bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtmek isterim. Hep birlikte daha güvenli bir toplum yaratmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Farklı tarihlerde ve birimlerde de tekrarlanacağı belirtilen eğitimlere katılan engelli bireyler ve yakınları, kendilerini daha güvende hissettiklerini belirterek, Alanya Belediyesi'nin bilinçlendirme çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Alanya Belediyesi, Doğal Afetler, Engelliler, Güncel, Deprem, Alanya, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Engelli Bireyler İçin Deprem Hazırlığı Semineri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:36 Adalet Bakanı Tunç’tan TÜSİAD’ın eleştirilerine ilk yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt
15:34 46 pozisyonun kaydı istendi Galatasaray’dan TFF’ye tarihi başvuru 46 pozisyonun kaydı istendi! Galatasaray'dan TFF'ye tarihi başvuru
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
23:19 Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor
23:07 Muhalefetin ’’Zahide Yetiş’’ isyanına AK Partili Zengin’den yanıt: Dehşet işler oluyor Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor
22:56 Okan Buruk’tan Mertens’in penaltısı için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı
21:50 Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı
21:23 Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic’i Zenit’e kiraladı Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı
21:09 Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 16:18:27. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Engelli Bireyler İçin Deprem Hazırlığı Semineri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.