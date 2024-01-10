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Alanya'da hareket halindeki minibüs motorunda çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Alanya'da hareket halindeki minibüs motorunda çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde seyir halinde olan minibüsün motor bölümünden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

10.01.2024 - 10:30,
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hareket halindeyken motor bölümünden alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tosmur Mahallesi Okul Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı minibüs, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Bunun üzerine aracını durdurup inen sürücü çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç söndürüldü. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar olay anını anbean telefonlarıyla kaydetti.

Alanya\'da hareket halindeki minibüs motorunda çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Alanya'da hareket halindeki minibüs motorunda çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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