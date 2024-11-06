Alanya'da Hava Aracı Yangına Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da Hava Aracı Yangına Neden Oldu

Alanya\'da Hava Aracı Yangına Neden Oldu

Alanya'da düşen maket uçak, ormanda yangın çıkardı; itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

06.11.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ormana düşen hava aracı yangına neden oldu. Hava aracının maket uçak olduğu ihtimali üzerinde durulurken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 09.00 sıralarında Alanya'ya bağlı İncekum Mahallesi'nde ormana bir hava aracının düştüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye 2 araçla 10 AFAD personeli, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi soncu yangın, söndürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Alanya ilçesinde ormana düşen hava aracının patlayıp yangına neden olduğu, ölü ya da yaralı olmadığı, hava aracının maket uçak olma ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün saat 08.30 sularında Alanya ilçemiz İncekum Mahallesi'nde bir hava aracının düştüğü bilgisi 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşmıştır. Ekiplerin olay yerine ulaşması sonucunda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Düşen hava aracının infilak etmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerimizce söndürülmüştür. Söz konusu hava aracının maket uçak olma ihtimali üzerinde durulmaktadır. Menşei ve kalkış yeri konusunda ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır."

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Acil Durum, Valilik, İtfaiye, Antalya, Güncel, Ormana, Alanya, Dünya, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Hava Aracı Yangına Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum
10:49 Trump’ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu’dan dikkat çeken paylaşım Trump'ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu'dan dikkat çeken paylaşım
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
04:46 Seçimi kazanan Trump’tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız Seçimi kazanan Trump'tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız
16:50 Yönetime rest çekti, Galatasaray’dan ayrılıyor Yönetime rest çekti, Galatasaray'dan ayrılıyor
16:41 CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi!
16:29 Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı
16:20 Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı
16:14 Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi
16:09 Hiç rol almadığı filmle servet kazandı Hiç rol almadığı filmle servet kazandı
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
16:08 TikTok fenomeni, tedavi gördüğü hastanede son paylaşımlarını yaptıktan sonra hayatına son verdi TikTok fenomeni, tedavi gördüğü hastanede son paylaşımlarını yaptıktan sonra hayatına son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 12:23:30. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya'da Hava Aracı Yangına Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.