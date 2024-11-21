Alanya'da Heyelan Sonrası Yol Genişletme Çalışmaları Tamamlanıyor - Son Dakika
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Alanya'da Heyelan Sonrası Yol Genişletme Çalışmaları Tamamlanıyor

Alanya'nın Süleymanlar Mahallesi'ndeki heyelan sonrası kısmen kapanan yol, belediye ekiplerinin yürüttüğü genişletme çalışmalarıyla kısa süre içinde trafiğe açılacak. Mahalle muhtarı, belediyeye teşekkür etti.

21.11.2024 09:56
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(ANTALYA) - Alanya'da geçen kış meydana gelen heyelan sonrası kısmen kapanan Süleymanlar Mahallesi'ndeki yol, Belediye ekiplerinin yaz boyunca yaptığı genişletme çalışmalarının ardından kısa süre içerisinde hizmete açılıyor.

Geçen kış mevsiminde, Alanya'nın Süleymanlar Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışların ardından Engin mevkiindeki bağlantı yolunun 350 metrelik kısmında heyelan yaşanmış ve yol kısmen trafiğe kapanarak, kullanılmaz hale gelmişti. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tespit ve incelemeler sonrası, yolun genişleterek açılması için çalışma başlatıldı.

Yolun kapanan kısmının açılması ve ilerleyen süreçte yaşanacak afetlerin de önüne geçebilmek amacıyla ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü yoğun çalışmalar son aşamaya geldi. Kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla yol, daha geniş ve güvenli bir şekilde trafiğe açılarak, bölge halkının hizmetine sunulacak.

Süleymanlar Mahalle Muhtarı Süleyman Kara, Alanya Belediyesi'ne yol genişletme çalışması için mahalle halkı adına teşekkür etti. Muhtar Kara, "Süleymanlar Mahallesi olarak bizim bir yol genişletme isteğimiz oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan sel ve heyelan nedeniyle yolumuz kapanmıştı. Başkanlarımıza durumu ilettik ve çavuşlarımız gelip tespit ettiler. Şu an genişletme çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı'mız Osman Tarık Özçelik'e, Başkan Yardımcı'mız Murat Levent Koçak'a, Başkan Danışmanı'mız Nazmi Zavlak'a ve tüm belediye personeline ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Başkanımız bizzat ilgilenmese bu yol tamamen kapanacak ve kullanılamayacaktı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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