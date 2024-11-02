Alanya'da İki Firari Hükümlü Yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde "kasten öldürme" ve çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında "kasten öldürme, tasarlayarak kasten öldürme, silahla tehdit ve yağma" gibi suçlardan aranan firari hükümlüler K.C.Ç. ve B.M'nin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

Çalışmada "kasten öldürme, yaralama ve yağma" gibi 11 ayrı suçtan hakkında 21 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.C.Ç. ile "tasarlayarak kasten öldürme, silahla tehdit" olmak üzere 4 ayrı dosyadan 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.M. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler tutuklandı.