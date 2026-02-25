Alanya'da İki Hükümlü Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, Demirtaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen saha uygulamasında N.E'nin "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 13 yıl 9 ay, Ş.A'nın ise "hırsızlık" suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.
Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
