Alanya'da Vincin Elektrik Akımına Kapılması Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da Vincin Elektrik Akımına Kapılması Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti

Alanya\'da Vincin Elektrik Akımına Kapılması Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu Oday B., vince yükleme yaparken elektrik teline temas etmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan işçi, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

25.05.2024 19:05
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Antalya'nın Alanya ilçesinde vince yükleme yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Okurcalar Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu Oday B. (30) yükleme yaptığı vincin elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oday B, kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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