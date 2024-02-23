Alanya'da düzenlenen operasyonda 8 bin 150 adet kaçak parfüm ele geçirildi - Son Dakika
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Alanya'da düzenlenen operasyonda 8 bin 150 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Alanya\'da düzenlenen operasyonda 8 bin 150 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalarda E.İ'ye ait adreste operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli markalarda 8 bin 150 adet kaçak parfüm ele geçirildi ve şüpheli E.İ. gözaltına alındı.

23.02.2024 12:11  Güncelleme: 12:12
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 8 bin 150 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda E.İ'ye ait adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli markalarda 8 bin 150 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Alanya'da düzenlenen operasyonda 8 bin 150 adet kaçak parfüm ele geçirildi - Son Dakika
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