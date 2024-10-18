Alanya'da Kaldırılan 'Manukyan' Oyunu Antalya'da Sahnelenecek

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(ANKARA) - Alanya Belediyesi'nin 31 Mart yerel seçimlerinden önceki MHP'li yönetimi tarafından gösterimden kaldırılan "Manukyan" oyunu, 21 Ekim'de Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Alanya Belediyesi'nin MHP'li yönetimi, 31 Mart yerel seçimlerinden önce 20 Şubat 2023 tarihinde Matild Manukyan'ın hayatının anlatıldığı "Manukyan" oyununu Yeni Akit gazetesinin hedef göstermesi üzerine kaldırmıştı.

Oyun, 21 Ekim'de Antalya Büyükşehir Belediyesi Gaziapaşa Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. Bahar Hacıbektaşoğlu'nun yazıp oynadığı, proje tasarımında gazeteci Oğuzhan Toracı'nın imzası bulunan oyun, Manukyan'ın ölümüne bir saat kala, kendisiyle, kadınlarla, yaşadıklarıyla ve Tanrı'yla yüzleşmesini konu alıyor. Hacıbektaşoğlu, oyunun sadece kadınlara sahneleneceğini söyledi.