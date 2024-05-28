Alanya'da kamyonet ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Alanya'da kamyonet ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı

Alanya\'da kamyonet ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

28.05.2024 11:59
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

M.Y. (46) idaresindeki 07 NJG 85 kamyonet, Çıplaklı Mahallesi Hayri Doğan Caddesi'nde, Yunus Emre Uysal'ın (19) kullandığı 07 BOY 609 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada Uysal ile motosiklette bulunan B.K. (18) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Uysal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. B.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonet sürücü M.Y. gözaltına alındı.

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da kamyonet ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da kamyonet ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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