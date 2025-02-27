Alanya'da Kariyer Zirvesi ve İstihdam Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Alanya'da Kariyer Zirvesi ve İstihdam Fuarı Açıldı

ALKÜ tarafından düzenlenen fuara 60 otel işletmesi katıldı, öğrencilere kariyer fırsatları sunuldu.

27.02.2025 13:16
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kariyer Zirvesi 8. İstihdam Fuarı açıldı.

ALKÜ, Alanya Üniversitesi, Alanya Turistik işletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Alanya İŞKUR Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen fuara, çoğunluğu otel 60 işletme katıldı.

ALKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler için fuarın önemli bir yol olduğunu söyledi.

Öğrencilerin bugün sadece sektör temsilcileriyle cv alışverişinde bulunmayacaklarını anlatan Kılıç, "Burada öğrenciler dolaştıkça ufukları açılacak. Öğrencilere ilham veren gelişmeler sağlanacak. Belki de cesur hayaller kurmalarına katkı sunacak." dedi.

Kılıç, ellerinden geldiğince öğrencileri sektöre uyumlu şekilde yetiştirme çabasında olduklarını vurgulayarak, bu süreçte eksikliklerini görebilme ve neler yapmaları gerektiği hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olacaklarını anlattı. Kılıç, "Belki bu fuarın sonunda daha azimle çalışacaklardır. Hayallerini gerçekleştirmek için neler yapmaları gerektiğini belirleyerek, kendilerine bir kariyer haritası çizeceklerdir." diye konuştu.

Fuara katılan ve destek veren firma temsilcilerine teşekkür belgesi verildi.

Açılışa, ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya İŞKUR Müdürü Selami Harman, ALKÜ ve Alanya Üniversitesi akademik personel ve sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Fuarda, panellerle alanında uzman isimler, öğrencilerle buluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Kariyer Zirvesi ve İstihdam Fuarı Açıldı - Son Dakika

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