Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kasten öldürme suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan H.T'yi ilçede yakaladı.
Hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?