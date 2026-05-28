Alanya'da Kaza: 1 Yaralı
Alanya'da Kaza: 1 Yaralı

28.05.2026 14:26
Alanya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

R.U. idaresindeki 07 CKP 083 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi Doğu Çevre Yolu üzerindeki kavşakta A.K'nin kullandığı 07 ART 562 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan G.B.K. yaralandı.

Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

