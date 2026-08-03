Alanya'da Kıyıya Yaklaşan Yunus Görüntülendi
Alanya'da bir yunus tatilcilerin etrafında yüzdü, anlar dronla kaydedildi.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kıyıya kadar yaklaşan yunusun tatilcilerin çevresinde yüzdüğü anlar dron ile görüntülendi.
Konaklı Mahallesi'ndeki plajda denize girenler, kıyıya yaklaşan bir yunus fark etti. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunus, bir süre kıyıda yüzen insanların çevresinde dolaştı. Yunusu görenler şaşkınlık yaşarken, bu anlar dronla görüntülendi. Yunus bir süre sonra denizde gözden kayboldu.
Kaynak: DHA
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