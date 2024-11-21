Alanya'da Kreşte Hırsızlık Yapan Mahkum Yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da Kreşte Hırsızlık Yapan Mahkum Yakalandı

Alanya\'da Kreşte Hırsızlık Yapan Mahkum Yakalandı

Alanya'da cezaevinden izinli çıkan Rasim Tugay Meydan, bir kreşte hırsızlık yaptığı tespit edildikten sonra Mersin'de yakalandı. Üzerinde çalınan dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarıyla birlikte ele geçirildi.

21.11.2024 17:18  Güncelleme: 17:19
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 49 suç kaydı ve toplamda 77 yıl 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rasim Tugay Meydan'ın (33), cezaevinden izinli çıktıktan sonra kreşte hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Hırsızlık anı kreşteki güvenlik kamerasına yansıyan Meydan, düzenlenen operasyonda Mersin'de bir apartmanın çatısında yakalandı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir kreşte 17 Kasım'da saat 06.30 sıralarında bir cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayarın çalındığı ihbarı sonrası Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 6'ncı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Kreşin çevresindeki 7 işletmeye ait toplam 30 saatlik kamera kayıtları incelendi. Olayın şüphelisinin Rasim Tugay Meydan olduğu belirlendi. Karayolu Yolcu Bilgi Sistemi'nde yapılan araştırmada Meydan'ın, 19 Kasım'da Alanya'dan Mersin'in Toroslar ilçesine otobüsle gittiği tespit edildi.

ŞÜPHELİNİN İZİ MERSİN'DE BULUNDU

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan görevlendirme ile 6'ncı JASAT ekibi Mersin'e sevk edildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleriyle koordineli olarak yapılan operasyonla Rasim Tugay Meydan bir binanın çatısında yakalandı. Şüphelinin üzerinde 3 dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ve cep telefonu ele geçirildi. Meydan, jandarma ekiplerince alınan ifadesinde, Alanya'daki 2 okulda hırsızlık yaptığını itiraf etti. Kreşten çaldığı cep telefonu da şüphelinin sakladığını belirttiği yerde bulundu.

CEZAEVİNDE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Rasim Tugay Meydan'a tutuklu bulunduğu Bolvadin T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda intihara kalkışması sonrası 3 ay izin verildiği ve 30 Kasım'da izin süresinin sona ereceği belirlendi. Meydan'ın, 49 suç kaydı ve çoğunluğu hırsızlıktan toplamda 77 yıl 17 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Meydan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Meydan'ın Alanya Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Rasim Tugay Meydan'ın kreşten yaptığı hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Meydan'ın odaya girdiği ve eldiven takarak çekmeceyi açıp, telefon ile dizüstü bilgisayarı aldıktan sonra odadan çıktığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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