Alanya'da Kripto Hırsızlığı: 4 Şüpheli Tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ukraynalı A.H.'nin (46) zorla yüz tanıması yaptırarak girdikleri kripto hesabından 18 bin avroyu başka hesaba aktaran, evindeki döviz, altın ve saati de gasbeden 1 Ukraynalı ve 3 Rus şüpheli jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Ukrayna vatandaşı A.H., market alışverişinden dönüş yaptığı sırada kendisini bekleyen 4 şüpheli tarafından tabanca doğrultularak evine girildiğini, zorla yüz tanıması yaptırılarak kripto hesabından 18 bin avro değerinde kripto paranın başka hesaba aktarıldığını ve evindeki 5 bin avro, 7 bin dolar, 200 gram altın ve 10 bin dolar değerinde saatinin de gasp edildiği iddiasıyla jandarmaya başvurdu. A.H.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesi ve istihbarat çalışmalar sonucu olaya karışan araç ve şüpheliler tespit edildi. Ukrayna vatandaşı R.A. (38) ile Rusya vatandaşı A.S. (31), S.U. (27) ve O.G. (34) olduğu tespit edilen şüpheliler jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada gasbedilen para ve değerli eşyalar ele geçirilerek, A.H.'ye teslim edildi. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.