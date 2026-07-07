Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Avsallar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gece çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, yangını kasten çıkardığı öne sürülen Ö.D'yi (33) Aksu ilçesindeki evinde gözaltına aldı.
Şüpheli, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "kasten orman yakma" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Kundaklama Şüphesiyle Tutuklama - Son Dakika
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