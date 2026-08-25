Alanya'da Lastik Patladı, Sürücü Hayatını Kaybetti
Alanya'da kamyonetin lastiği patladı, sürücü hastanede kurtarılamadı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kaza yapan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alanya merkez istikametine seyir halinde bulunan Süleyman Yıldız idaresindeki 07 E 5186 plakalı kamyonet, Gözüküçüklü Mahallesi'nde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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