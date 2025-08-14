Alanya'da Mahsur Keçi Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan keçiyi, bölgedeki tekneciler kurtardı.

Alanya Kalesi Cilvarda Burnu sarp kayalıklarında görülen bir keçinin 3 gündür aç ve susuz olduğunu değerlendiren tekneciler, bot ile bölgeye gitti.

Halatlarla mahsur kalan keçiye ulaşan tekneciler, yaklaşık 30 dakika süren çalışmayla keçiyi kayalıklardan indirerek bota aldı

Açlık ve susuzluktan bitkin düşen keçi, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrol edildikten sonra doğal yaşam alanına salındı.