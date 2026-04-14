Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Şıhlar Mahallesi Türbe mevkisinde arazide duman yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.
ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.
Makilik alandaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Makilik Alanda Yangın Söndürüldü - Son Dakika
