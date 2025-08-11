Alanya'da Mobilya Atölyesinde Yangın

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, maddi hasar oluştu.

Yangın, dün saat 14.30 sıralarında Kestel Mahallesi Zeybekler Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tesisteki malzemelere sıçradı. Mobilya atölyesinden dumanlar yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Haber- Kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,