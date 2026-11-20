Antalya'nın Alanya ilçesinde Moldova uyruklu eski eşini bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde K.Y, henüz bilinmeyen nedenle Moldova uyruklu eski eşi Snezhanpetrova Kıoroglo'yu (49) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kıoroglo'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeden kaçan K.Y'nin, Kargıcak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda intihar ettiği öğrenildi.