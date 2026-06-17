Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Moldovalı turist, hastanede yaşamını yitirdi.
Okurcalar Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Moldovalı Alexandru İunac (51) havuz başında şezlongda güneşlenirken fenalaştı.
Personelin ihbarı üzerine otele 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ekibin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İunac, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Moldovalı Turist Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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