Alanya\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

İran uyruklu A.V. (25) idaresindeki 07 MD 3782 plakalı motosiklet, Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde aynı yönde ilerleyen A.Ç'nin (37) kullandığı 07 N 1084 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.