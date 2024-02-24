Alanya'da Motosiklet Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da Motosiklet Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Alanya\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, Kıymet Akyol isimli yaya hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği bölgede demirlerin açık olması ve alt geçidin kullanılmaması nedeniyle kazaların arttığı belirtildi.

24.02.2024 21:51  Güncelleme: 21:53
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Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

A.T. (20) idaresindeki 35 BUL 281 plakalı motosiklet, Kızlarpınarı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kıymet Akyol'a (61) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Akyol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.

Akyol'un cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediye morguna götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Ali Akıllı, gazetecilere yaptığı açıklamada, refüjdeki demirlerin vatandaşlar tarafından açılmasından dolayı söz konusu yerde kazaların arttığını savundu.

Yaklaşık 400 metre ilerideki alt geçidin birçok kişi tarafından kullanılmadığını öne süren Akıllı, bölgeye üst geçit yapılmasını istedi.

Kaynak: AA

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