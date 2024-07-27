Alanya'da motosiklet kazası: Ukrayna uyruklu yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da motosiklet kazası: Ukrayna uyruklu yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Hacı Bayram C. idaresindeki bir motosiklet, karşıya geçmeye çalışan Valentyna Svitlychna'ya çarptı. Kazada Svitlychna hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Svitlychna'nın cenazesi ise Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

27.07.2024 00:13
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Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı Ukrayna uyruklu yaya hayatını kaybetti.

Hacı Bayram C. (19) idaresindeki 07 BFT 136 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Valentyna Svitlychna'ya (63) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Svitlychna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İncelemenin ardından Svitlychna'nın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da motosiklet kazası: Ukrayna uyruklu yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

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