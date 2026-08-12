Alanya'da Orman Yangını
Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Tepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan, aynı bölgede geçen hafta da orman yangını çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.
Kaynak: AA
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