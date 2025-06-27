Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevkiinde saat 07.00 sıralarında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucu saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. 9 saatin sonunda kontrol altına alınabilen yangında ilk belirlemelere göre 12 hektar orman zarar gördü.
Ekipler yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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