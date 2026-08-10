Alanya'da orman yangını söndürüldü
Alanya'nın Gözüküçüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 7 dönüm ormanlık alan zarar gördü, soğutma çalışmaları başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Gözüküçüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.
Yangında yaklaşık 7 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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