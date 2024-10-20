Alanya\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

Yangın gece saatlerinde Dim Vadisi'ndeki Kuzyaka Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine yangına 8 arazöz, 5 itfaiye aracı, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibiyle müdahale edildi. Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.