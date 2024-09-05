Alanya'da ortak denetim yapıldı - Son Dakika
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Alanya'da ortak denetim yapıldı

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Oba Mahallesi'nde ortak denetim gerçekleştirdi. Toplam 135 iş yeri kontrol edildi.

05.09.2024 14:08
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(ANTALYA)- Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ortak denetime çıktı. Oba Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetime yaklaşık 50 personel katıldı.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle birlikte ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimler, Oba Mahallesi Fatih Caddesi'nde ve ara sokaklarda yapıldı. Polis ve zabıta ekiplerinin, üç ayrı grup halinde Oba Göl mevkisinde gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 135 iş yeri kontrol edildi.

Esnafa yönelik 330 Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılırken toplam 30 tutanak tutuldu. Polis ve zabıta ekiplerinin Alanya genelinde ortak denetimlere devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya'da ortak denetim yapıldı - Son Dakika

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