Alanya\'da Otelde Yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde bulunan üç yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangın otelde hasara neden oldu.