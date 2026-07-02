Alanya'da Otelde Yangın - Son Dakika
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Alanya'da Otelde Yangın

Alanya\'da Otelde Yangın
02.07.2026 01:59
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalan misafirler tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Antalya, Alanya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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