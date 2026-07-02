Alanya'da Otelde Yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Avsallar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.