Alanya'da oto yıkamadaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi öldü, 2 yaralandı - Son Dakika
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Alanya'da oto yıkamadaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi öldü, 2 yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir oto yıkamada bir araya gelen kişiler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkamada bir araya gelen H.T, A.T. ve Ahmet Çatar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Çatar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, A.T. ve H.T. tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Alanya'da oto yıkamadaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi öldü, 2 yaralandı - Son Dakika
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