Alanya'da oto yıkamadaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi öldü, 2 yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkamada bir araya gelen H.T, A.T. ve Ahmet Çatar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Çatar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, A.T. ve H.T. tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.