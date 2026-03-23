Alanya\'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
B.K. idaresindeki 07 AOF 894 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi'nde kaldırıma çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
