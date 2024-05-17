Antalya'nın Alanya ilçesinde duvara çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, Yeşilöz Mahallesi eski Gazipaşa yolu güzergahında beton duvara çarptı. Alev alan araç, yanmaya başladı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesetler, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Otomobil Duvara Çarptı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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