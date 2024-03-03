Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin, iki araca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Oğuzhan Yılmaz yönetimindeki 07 NCT 09 plakalı otomobil, Hacet Mahallesi D-400 kara yolunda önce refüje, ardından karşı şeritte seyir halindeki H.Ç'nin kullandığı 07 HYC 80 plakalı otomobil ile B.S'nin idaresindeki 07 AED 873 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada sürücüler Yılmaz ve H.Ç. ile otomobillerde bulunan Buse K., T.Ç. ve M.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Yılmaz (22) ve Buse K. (19), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, 07 NCT 09 plakalı otomobilin refüje çarptıktan sonra, karşı şeride geçerek diğer iki araca çarpması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Meram Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Günel, hizmetlerini artırmak için destek istedi.
Sultanlar Ligi 23. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'u 25-17, 25-14 ve 28-26'lık set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
Esenyurt'ta sokak röportajı sırasında çıkan gerginlikte bir kişi gözaltına alındı. Röportaj esnasında Zafer Partisi'nin seçim çadırını eleştiren bir kişinin sözleri tartışmaya neden oldu. Olayın büyümesini engellemek için araya giren vatandaşlar sayesinde kavga önlendi. Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Y.S. isimli şahsı gözaltına aldı.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki Manchester derbisinde Manchester City, geriden gelip konuk ettiği Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Marcus Rashford'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Manchester City, ikinci yarıda Philip Foden'ın 2 golüyle öne geçti. Erling Haaland'ın golüyle skor tayin edildi. Manchester City, puanını 62'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Manchester United ise haftayı 6. sırada tamamladı.
Küçükçekmece'de 19 aracın lastiğini bıçak ile patlatan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgulamasında, olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, biri bebek 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 17 sıralarında Keykubat Bulvarı Gazipaşa istikametinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın ardından polis ekipleri trafik akışını bir süre durdurarak olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?