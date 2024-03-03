Alanya\'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin, iki araca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Oğuzhan Yılmaz yönetimindeki 07 NCT 09 plakalı otomobil, Hacet Mahallesi D-400 kara yolunda önce refüje, ardından karşı şeritte seyir halindeki H.Ç'nin kullandığı 07 HYC 80 plakalı otomobil ile B.S'nin idaresindeki 07 AED 873 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücüler Yılmaz ve H.Ç. ile otomobillerde bulunan Buse K., T.Ç. ve M.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Yılmaz (22) ve Buse K. (19), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, 07 NCT 09 plakalı otomobilin refüje çarptıktan sonra, karşı şeride geçerek diğer iki araca çarpması yer alıyor.